Genel Bilgiler

Geliştirici: Pragmatic Play

Pragmatic Play Çıkış Tarihi: 2021

2021 Oyun Türü: Video Slot

Video Slot Tema: Anime tarzı, fantastik

Oyun Özellikleri

Makaralar: 6×5 (6 makara ve 5 sıra)

6×5 (6 makara ve 5 sıra) Ödeme Hatları: Klasik ödeme hatları yerine kümeler halinde ödeme sistemi

Klasik ödeme hatları yerine kümeler halinde ödeme sistemi Volatilite: Yüksek

Yüksek RTP (Oyuncuya Dönüş Oranı): %96.50

%96.50 Maksimum Kazanç: Bahsinizin 5,000 katı

Bonus Özellikler

Tumble (Düşme) Özelliği: Kazanan kombinasyonlar yok olur ve yerlerine yukarıdan yeni semboller düşer, bu da ardışık kazançlara yol açabilir.

Kazanan kombinasyonlar yok olur ve yerlerine yukarıdan yeni semboller düşer, bu da ardışık kazançlara yol açabilir. Multiplier (Çarpan) Sembolleri: Oyun sırasında rastgele çıkan çarpan sembolleri kazancınızı artırabilir.

Oyun sırasında rastgele çıkan çarpan sembolleri kazancınızı artırabilir. Ücretsiz Döndürmeler: Üç veya daha fazla Scatter sembolü ile tetiklenir. Ücretsiz döndürmeler sırasında, çarpan sembolleri birikerek daha yüksek kazançlar sağlayabilir.

Tema ve Grafikler

Tema: Anime ve fantastik unsurlar içerir. Ana karakter, büyülü bir prenses olup, parlak ve renkli grafiklerle tasarlanmıştır.

Anime ve fantastik unsurlar içerir. Ana karakter, büyülü bir prenses olup, parlak ve renkli grafiklerle tasarlanmıştır. Grafikler: Yüksek kaliteli ve canlı renkler

Yüksek kaliteli ve canlı renkler Müzik ve Ses Efektleri: Temaya uygun büyülü ve dinamik müzikler

Starlight Princess Nasıl Oynanır?

Starlight Princess oyununa başlamak için, ekranın alt kısmında bulunan bahis ayarları bölümünden bahis miktarınızı belirleyin. Bahis miktarınızı “+” ve “-” düğmeleriyle ayarladıktan sonra, makaraları döndürmek için “Spin” düğmesine basın. Oyun başladığında, 6×5’lik bir makara seti üzerinde semboller dönecek ve durduğunda kazanan kombinasyonlar belirlenecektir.

Oyun, klasik ödeme hatları yerine kümeler halinde ödeme sistemi kullanır. Bu, kazanan kombinasyonların makaralar üzerinde belirli bir düzende değil, kümeler halinde oluşması gerektiği anlamına gelir. En az sekiz aynı sembolün bir araya gelmesiyle kazanç elde edersiniz. Kazanan kombinasyonlar belirlendikten sonra, bu semboller yok olur ve yerlerine yukarıdan yeni semboller düşer, bu da ardışık kazançlar sağlayabilir. Bu özelliğe “Tumble” denir.

Oyun sırasında rastgele çıkan çarpan sembolleri kazancınızı artırabilir. Çarpanlar 2x, 5x, 10x gibi değerlerde olabilir ve kazancınıza uygulandığında önemli ölçüde artırabilir.

Üç veya daha fazla Scatter sembolü elde ettiğinizde ücretsiz döndürmeler tetiklenir. Ücretsiz döndürmeler sırasında, çarpan sembolleri birikerek daha yüksek kazançlar elde etmenize yardımcı olur. Ücretsiz döndürmeler, oyunun en heyecan verici bölümlerinden biridir ve büyük kazançlar için en yüksek potansiyele sahiptir.

Oyun, anime tarzı grafikler ve büyülü bir prenses karakteri ile tasarlanmıştır. Parlak ve canlı renklerle süslenmiş grafikler, oyunculara görsel olarak çekici bir deneyim sunar. Oyun boyunca dinamik ve büyülü müzikler, temaya uygun bir atmosfer yaratır.

Bahis Ayarları: Oyuncular, bahis miktarlarını ayarlayabilirler. Dönme: Spin düğmesine basarak makaraları döndürün. Kazançlar: Kazanan kombinasyonlar, ödeme tablosuna göre ödenir ve düşme özelliği tetiklenir. Bonus Oyunlar: Scatter sembolleri ile ücretsiz döndürmeleri tetikleyin ve çarpanlarla daha yüksek kazançlar elde edin.

“Starlight Princess,” yüksek volatilitesi ve çekici grafikleri ile slot severler için heyecan verici bir oyun sunar. Oyunu oynarken stratejinizi belirleyerek yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.